元乃木坂46で、タレントの齋藤飛鳥（27）のスタッフが27日、Xを更新した。ソフトバンクホークス開幕戦で始球式を行った際のオフショットを公開。球界レジェンドを意識した投球と、名前にちなんだ背番号にファンの注目が集まっている。 【画像】「可愛すぎて滅」WBC始球式を務めた人気アイドル美女にSNS話題沸騰！「幸せすぎる」「泣きそう」 投稿された写真は、球団ユニフォームに身を包み、ボールと白