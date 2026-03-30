元乃木坂46で、タレントの齋藤飛鳥（27）のスタッフが27日、Xを更新した。ソフトバンクホークス開幕戦で始球式を行った際のオフショットを公開。球界レジェンドを意識した投球と、名前にちなんだ背番号にファンの注目が集まっている。

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投稿された写真は、球団ユニフォームに身を包み、ボールと白い犬のぬいぐるみを持った齋藤のソロショット。白い歯を見せつつ、キュートな笑顔を浮かべており、コメントでは「8年ぶりのトルネード投法でした」と野茂英雄（57）へのリスペクトを明かした。また、背中側には「ASUKA 310」と書かれており、背番号は名前の「サイトウ」にちなんだ語呂合わせだった。

【画像】ソフトバンク開幕戦で始球式を務めた齋藤飛鳥（画像は齋藤飛鳥のXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「勝利の女神様ありがとう」「かわいいなんてもんじゃなかったです」「顔ちーちゃかった」「控えめに言って……すんごく可愛かった」「姫トルネード投法じゃないですか」といった称賛が殺到。また、「背番号佐藤やん」「背番号が『1』が一個足りないんちゃう」「310はサトーさんのような気がする」といった愛あるツッコミも寄せられている。