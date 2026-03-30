Image: Intel ゲームやVRChat用として使ってみたい…。Intel（インテル）がローカルAI推論や3D CGモデリング、動画編集に効くGPU「Intel Arc Pro B65」「Intel Arc Pro B70」を発表しました。「Pro」の文字から想像できるように、ワークステーション用のGPUですね。最大の特徴は、両者とも32GBという大容量のVRAMを搭載していること。気になるお値段は、Arc Pro B70の基準価格が949ドル（約