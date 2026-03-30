女優の足立梨花(33)と、手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のメンバー・TATSU（年齢非公開）が30日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）の街頭インタビューに登場した。今年1月19日の放送で、TATSUが街頭インタビューに登場し「婚約発表したんですよ。2年前に。僕、二宮金次郎の末えいなんですけど、“梨花ちゃんもまきも背負って一生歩いて行きます”みたいなことを言ったんです」と語った。だが、最近