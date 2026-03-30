女優の足立梨花(33)と、手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のメンバー・TATSU（年齢非公開）が30日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）の街頭インタビューに登場した。

今年1月19日の放送で、TATSUが街頭インタビューに登場し「婚約発表したんですよ。2年前に。僕、二宮金次郎の末えいなんですけど、“梨花ちゃんもまきも背負って一生歩いて行きます”みたいなことを言ったんです」と語った。だが、最近「梨花ちゃんが、色んな番組で俺の悪口ばかり言っているんですよ。それをネタにしてね」と言い「だからもう、ちょっと足立梨花は背負えねえなと思いましたよ。まきだけ背負って歩こうかな、と」言い、話題となった。

足立は「超〜、恥ずかしかったんですよ。もう本当に直視できないくらい恥ずかしくて、周りからも凄い言われたんで…。ちょっと、気を付けてね」と言うと、TATSUは「はい」と答えながらも「でも2人で出るの、念願だったじゃん！夜ふかし超ファンだったんで、2人で」とうれしそうに語った。

足立は、前回のTATSUのインタビューが放送された少し後に、番組のMCを務めるSUPER EIGHTの村上信五と共演する機会があったと明かし「言うか言わないか、凄い迷ったんですけど、ちょっと恥ずかしすぎて何も言いませんでした。何も言われなかったです。だから忘れられているかなと思って」と言うと、TATSUも「人ってそんなもんよ」と言いながらも「何かアレを見て、人生いろいろ考えさせられましたね」とかみながら語っていた。

また、街頭インタビューの本題「上京する人へアドバイス」について足立は「街頭インタビューは受けるな。人生の汚点になる可能性がある」と言うと、TATSUも「あるあるあるある」とうなずいていた。