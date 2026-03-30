【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが現在開催中の『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』より、東京・有明アリーナ公演で披露された「AIZO」のライブ映像を公開した。 ■今回のツアーはグループ初のセンターステージで実施 2月の仙台公演からスタートした『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』は、バンド史上最多である16都市31公演、そしてバンドとしては初のセンターステ}