King Gnu 最新ツアー有明アリーナ公演より「AIZO」のライブ映像公開！TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OPテーマ

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King Gnuが現在開催中の『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』より、東京・有明アリーナ公演で披露された「AIZO」のライブ映像を公開した。

■今回のツアーはグループ初のセンターステージで実施

2月の仙台公演からスタートした『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』は、バンド史上最多である16都市31公演、そしてバンドとしては初のセンターステージでの公演となり、すでに各所で大きな盛り上がりを見せている。

「AIZO」は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。

現在まで各種音楽チャートで合計83冠を達成。そしてビルボードジャパンが発表する「Japan Songs（国／地域別チャート）」でも、韓国、シンガポール、インド、フランス、イギリス、ブラジル、南アフリカ、タイ、アメリカ、台湾、ドイツ、インドネシア・マレーシアのチャートにてトップ10入り、フランス、イギリス、アメリカではトップを記録するなど国内外からの人気を集めている。。

■【画像】King Gnuのアーティスト写真

■関連リンク

TVアニメ『呪術廻戦』作品サイト

https://jujutsukaisen.jp/

『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』特設サイト

https://clubgnu.com/central_tour2026/

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/