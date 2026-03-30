グラビアアイドルで女優としても活動する松島かのんさんのSPA!デジタル写真集 「天使のエール」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】つるん陶器肌の松島かのんさん松島さんは、“日本でいちばん制服が似合う美少女”を発掘する制コレ22の準グランプリを受賞し、グラビア活動を続けるほか、Viglooショートドラマ｢理想彼氏｣で主演を務めるなど活躍の幅を広げています。20歳の誕生日である4月1日に2nd写真集（