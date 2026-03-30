グラビアアイドルで女優としても活動する松島かのんさんのSPA!デジタル写真集 「天使のエール」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】つるん陶器肌の松島かのんさん

松島さんは、“日本でいちばん制服が似合う美少女”を発掘する制コレ22の準グランプリを受賞し、グラビア活動を続けるほか、Viglooショートドラマ｢理想彼氏｣で主演を務めるなど活躍の幅を広げています。20歳の誕生日である4月1日に2nd写真集（ワニブックス）がリリース予定です。



写真集では、チアガールに扮して全力で背中を押す描写から、一転して純白のビキニ姿で魅惑の美ヒップを突き出す健康的なセクシー姿も。また競泳スイム柄のレオタード水着に着替えたカットもあり、笑顔の天使からのエールで元気がもらえます。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：小笠原菜瑠 スタイリング：田中陽子）



【松島かのんさんプロフィル】

まつしま・かのん 2006年4月1日生まれ 愛媛県出身 T:162cm B:78 W:58 H:83 S24.0 血液型A型 ヤングジャンプ「制コレ22」準グランプリ 3代目シントトロイデンガールズ グラビアの他、ショートドラマの主演も務める。趣味・特技は料理・習字・ダンス・バルーンアート 最新情報はX（@MatsushimaKanon）、Instagram（kanon401_official）