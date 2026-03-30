高知県内の各地でサクラが咲き始め、見頃を迎えています。■井上アナウンサー「満開のひょうたん桜を見ようと多くの人が。2025年も元気に咲きました」高知県仁淀川町の桜地区。標高400メートルにある集落はサクラ色に染まっています。桜地区には、高知県の天然記念物に指定されている樹齢、約500年のひょうたん桜があり、高さは21メートル。学名はエドヒガンですが、つぼみの形がひょうたんに似ていることから、