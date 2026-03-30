トキの石川県内での放鳥まで約2か月に迫っています。こうした中、30日、石川県輪島市の保護団体が、長年トキの保護活動を続けてきた羽咋市の村本さんのもとを訪れ、トキの生態について学びました。長年トキの保護活動を行い、朱鷺交流資料館をつくった村本義雄さん。この日は、トキに関する紙芝居を通した周知活動を行っている輪島トキファンクラブのメンバーが村本さんのもとを訪れ、勉強会を行いました。石川県トキス}