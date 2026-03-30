金融機関が石川県内のスポーツ振興を進めます。プロバスケットチーム「金沢武士団」が、北國銀行の親会社にあたるCCIグループの傘下に入ることになり30日、記者会見が行われました。これまで金沢武士団のスポンサーを担ってきたCCIグループは、ことし2月から金沢武士団をグループの傘下としました。金融機関がプロバスケットボールチームの運営にあたることは、日本初だというこ