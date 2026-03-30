能登で相次ぐ人のいない家屋などを狙った被災地窃盗。こうした犯罪への対策を強化しようと石川県警は30日、新たに奥能登治安対策センターを発足させ、犯罪の抑止につなげます。一体どのような組織なのか、被災地の現状と課題を取材しました。輪島警察署穴水庁舎。ここに新たに発足したのが「奥能登治安対策センター」です。奥能登治安対策センター・服部 泰澄 センター長：「被災地において犯罪を絶対に発