横浜市役所（資料写真）横浜市は３０日、市内に住む２０代男性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市保健所によると、男性は２７日に発熱や発疹などの症状で市内の医療機関を受診し、３０日に陽性と判定された。現在は自宅療養中という。男性は、周囲に感染させる可能性のある２１日に東急東横線などの公共交通機関を利用し、２４日には「ミスタードーナツ横浜大口ショップ」（同