サッカーのユース年代の強豪チームが兵庫に一堂に会する大会、「兵庫プレミアワコーレカップU-18サッカー大会2026」が、3月19日から22日まで、神戸市と三木市の計4つの会場で行われ、帝京長岡高校（新潟）が優勝した。地元のヴィッセル神戸U-18や滝川第二高校、強豪校として知られる青森山田高校、東福岡高校、帝京長岡高校、東山高校（京都）の計6チームが出場した同大会。2つのグループに分かれて1次リーグを行い、Aグループ