ユース強豪6チームが兵庫で激突　帝京長岡がヴィッセル神戸U-18下し頂点に

サッカーのユース年代の強豪チームが兵庫に一堂に会する大会、「兵庫プレミアワコーレカップU-18サッカー大会2026」が、3月19日から22日まで、神戸市と三木市の計4つの会場で行われ、帝京長岡高校（新潟）が優勝した。

地元のヴィッセル神戸U-18や滝川第二高校、強豪校として知られる青森山田高校、東福岡高校、帝京長岡高校、東山高校（京都）の計6チームが出場した同大会。2つのグループに分かれて1次リーグを行い、Aグループは神戸U-18、Bグループは帝京長岡が1位となり、決勝に駒を進めた。22日の決勝では、帝京長岡が4-1と神戸U-18に勝利した。

◆試合結果

3月19日（木）

【A】青森山田 2-0 東福岡（滝川第二高校G）

【B】東山 1-2 滝川第二（滝川第二高校G）

3月20日（金）

【A】東福岡 0-3 ヴィッセル神戸U-18（滝川第二高校G）

【B】東山 1-2 帝京長岡（三木防災運動公園メインG）

3月21日（土）

【A】青森山田 0-0 ヴィッセル神戸U-18（いぶきの森G）

【B】帝京長岡 3-2 滝川第二（滝川第二高校G）



【A順位】1位：ヴィッセル神戸U-18（勝点4、得失+3）、2位：青森山田（勝点4、得失+2）、3位：東福岡（勝点0）

【B順位】1位：帝京長岡（勝点6）、2位：滝川第二（勝点3）、3位：東山（勝点0）



3月22日（日）

【5位決定戦】東山 1-0 東福岡（フレスカ神戸G）

【3位決定戦】青森山田 2-0 滝川第二（滝川第二高校G）

【決勝戦】帝京長岡 4-1 ヴィッセル神戸U-18 （滝川第二高校G）