【モデルプレス＝2026/03/30】声優の石原夏織が3月29日、自身のInstagramを更新。春らしいヘルシーな衣装を披露し、反響を呼んでいる。【写真】32歳美人声優「脚のライン綺麗」色白美脚スラリのミニワンピ姿◆石原夏織、ピンク×白フリルミニスカで美脚披露石原は「最近ピンクのお洋服が好き」とつづり、石原が掲載されている「Ani-PASS Plus ＃17」（シンコー・ミュージック・ムック）のオフショット写真を投稿。ピンクと白のオフ