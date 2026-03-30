声優・石原夏織、美肩＆美脚際立つ素肌見せコーデ公開「スタイル良い」「可愛すぎて尊い」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】声優の石原夏織が3月29日、自身のInstagramを更新。春らしいヘルシーな衣装を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳美人声優「脚のライン綺麗」色白美脚スラリのミニワンピ姿
石原は「最近ピンクのお洋服が好き」とつづり、石原が掲載されている「Ani-PASS Plus ＃17」（シンコー・ミュージック・ムック）のオフショット写真を投稿。ピンクと白のオフショルダートップスに白のフリルミニスカートを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。衣装について「バレエコアぽいのも大好きだからお気に入り」と記している。
この投稿は「最高のスタイリング」「ピンク似合ってる」「可愛すぎて尊い」「脚のライン綺麗」「ビジュ最高」「可愛さと女性らしさと混ざってる」「スタイル良い」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳美人声優「脚のライン綺麗」色白美脚スラリのミニワンピ姿
◆石原夏織、ピンク×白フリルミニスカで美脚披露
石原は「最近ピンクのお洋服が好き」とつづり、石原が掲載されている「Ani-PASS Plus ＃17」（シンコー・ミュージック・ムック）のオフショット写真を投稿。ピンクと白のオフショルダートップスに白のフリルミニスカートを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。衣装について「バレエコアぽいのも大好きだからお気に入り」と記している。
◆石原夏織の投稿に反響
この投稿は「最高のスタイリング」「ピンク似合ってる」「可愛すぎて尊い」「脚のライン綺麗」「ビジュ最高」「可愛さと女性らしさと混ざってる」「スタイル良い」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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