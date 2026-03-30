MOTTERU（モッテル）は、ハンディファンの新モデル2種を2026年2月末より発売しました。 「ハンディファン TURBO＆JET」（MOT-HDFAN03） 「ひんやり冷却プレート付 4Way ターボハンディファン」（MOT-HDFAN06） 記事のポイント 猛暑の夏に欠かせないハンディファンも年々進化。MOTTERUの新作はターボファン搭載に加え、冷却プレート付きモデルも登場し、暑い時期にひんやり涼しめます。 「ハンディファン TURBO＆J