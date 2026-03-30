MOTTERU（モッテル）は、ハンディファンの新モデル2種を2026年2月末より発売しました。

「ハンディファン TURBO＆JET」（MOT-HDFAN03）

「ひんやり冷却プレート付 4Way ターボハンディファン」（MOT-HDFAN06）

記事のポイント 猛暑の夏に欠かせないハンディファンも年々進化。MOTTERUの新作はターボファン搭載に加え、冷却プレート付きモデルも登場し、暑い時期にひんやり涼しめます。

「ハンディファン TURBO＆JET」（MOT-HDFAN03）は、小さなボディからは想像できないほどのパワフルな風を実現。コンパクトなサイズながら、5段階の風量調節が可能です。寝る前の静かな空間に適した「微弱風」から、炎天下の屋外でも瞬時に涼しさを確保できる「強風」まで、指先ひとつで切り替えられます。

コンパクトな筐体に2600mAhの大容量バッテリーを搭載。重さはわずか約97gの軽さなのに、最大12時間の連続使用が可能です（風量最小時）。外出時や自宅でもUSB充電（Type-C）ができるので、バッテリー切れの心配もありません。

バッテリー残量と現在の風量が数値で見える、ディスプレイ付き。あとどれくらい使えるかが正確にわかるので、充電のタイミングを逃しません。

また、カバンの中での誤作動を防ぐ「2秒長押し電源ON/OFF」や、子どもでも安心して使える巻き込み防止など、細かな配慮もうれしいポイントです。

カラーはミルクストロベリー、リラックスグレープ、ミントの3色。公式オンラインストアでの販売価格は2728円（税込）。

風だけでは物足りない人に最適な“冷却プレート”付き

「ひんやり冷却プレート付 4Way ターボハンディファン」（MOT-HDFAN06）は、ひんやり冷却プレートで瞬間クールダウンできるハンディファン。スイッチを入れると本体中央のプレートが急速冷却し、肌に直接当てることで冷えた缶ジュースを肌に当てたような心地よさを提供します。

小型ながらパワフルな風を生み出すターボファンを採用。風量は1〜100段階で細かく切り替えられるため、静かなオフィスでの微弱風から、炎天下での強風まで、シチュエーションに合わせて選べます。

バッテリーを内蔵し、最大9時間半の連続稼働を実現。バッテリー残量や現在の風量がひと目でわかるデジタル表示を搭載しています。

本体にはバッグへ直接取り付けられるカラビナを装備。さらに付属のネックストラップを使えば、首掛けスタイルでハンズフリーに使用可能です。

カラーはエアリーホワイト、ペールアイリス、スモーキーブラックの3色。公式オンラインストアでの販売価格は3980円（税込）。

MOTTERU（モッテル） 「ハンディファン TURBO＆JET」（MOT-HDFAN03） 「ひんやり冷却プレート付 4Way ターボハンディファン」（MOT-HDFAN06） 発売日：2026年2月末より順次発売

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