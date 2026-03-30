障がいのある子どもたちにスポーツ観戦を楽しんでもらおうと、山形県内の企業らがモンテディオ山形のホームゲームのチケットを、県社会福祉協議会へ贈りました。 【写真を見る】障がいのある子たちにスポーツ観戦の機会を県内の企業らがモンテディオ山形のチケット贈る（山形） チケットを贈ったのは山形市の日本地下水開発と、関連企業１０２社でつくる「環会（たまきかい）」です。 「環会」では障