持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」は4月1日、全国2,426店舗で「焼肉ビビンバ」を新発売する。本商品は、“旨辛アジアフェア第1弾”として展開するメニュー。あわせて、「温玉付き焼肉ビビンバ」や、牛焼肉をたっぷり楽しめる「肉増し焼肉ビビンバ」、「温玉付き肉増し焼肉ビビンバ」もラインアップする。■販売ラインアップ（価格はすべて税込）・まぜて旨辛！ 焼肉ビビンバ660円・まぜて旨辛！ 肉増し焼肉ビ