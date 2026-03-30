ほっともっと「焼肉ビビンバ」新発売、肉増し＆温玉付きも

持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」は4月1日、全国2,426店舗で「焼肉ビビンバ」を新発売する。

本商品は、“旨辛アジアフェア第1弾”として展開するメニュー。あわせて、「温玉付き焼肉ビビンバ」や、牛焼肉をたっぷり楽しめる「肉増し焼肉ビビンバ」、「温玉付き肉増し焼肉ビビンバ」もラインアップする。

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

・まぜて旨辛！ 焼肉ビビンバ 660円

・まぜて旨辛！ 肉増し焼肉ビビンバ 980円

・まぜて旨辛！ 温玉付き焼肉ビビンバ 760円

・まぜて旨辛！ 温玉付き肉増し焼肉ビビンバ 1,080円

【画像を見る】温玉付き焼肉ビビンバ、肉増し焼肉ビビンバ など

■5種の具材×特製ダレで楽しむ“旨辛ビビンバ”

「焼肉ビビンバ」は、肉と野菜を混ぜて味わう“旨辛”メニュー。

メインとなるのは、醤油ベースの甘めのタレで炒めた牛焼肉。これに、小松菜と油揚げの和え物、ゆず大根、白菜キムチ、豆もやしナムルといった彩り豊かな5種類の具材を組み合わせている。

さらに、コク深くやみつきになる“特製旨辛ダレ”を混ぜることで、肉の旨味、野菜の食感、タレの辛味がバランスよく調和した味わいに仕上げた。

まぜて旨辛！ 焼肉ビビンバ

別添のタレで辛さの調整が可能なため、辛さ控えめで素材の味を楽しみたい人から、本格的な辛さを求める人まで幅広く楽しめるのも特徴だ。

※牛肉は形を整えるための成形・加工を行っている

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある