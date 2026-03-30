「ヤメ力士超相撲」に参加する（前列右から）元小結松鳳山、元関脇豊ノ島ら元幕内力士たち＝30日、東京都内大相撲で現役を引退した元幕内力士による一日限りのトーナメント戦「ヤメ力士超相撲」（6月6日・アリーナ立川立飛）の発表記者会見が30日、東京都内で開かれ、元関脇豊ノ島や元小結松鳳山らが出席した。企画の中心となった元豊ノ島は「引退して何度か大相撲を見に行き、現役力士は格好良く見えた。もう一度自分もあの時の