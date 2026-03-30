あのちゃんの冠番組『あのちゃんねる』。本日3月30日（月）の同番組に、“超インドア派女優”として知られる本田翼が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「やっぱり家が好き」と題した今回の企画では、おうちが超大好きなあのちゃんが、“家”をテーマにさまざまな芸能人のこだわりが詰まった“おうち時間”を深掘り。オープニングから、あのちゃんと本田の“インドア度”を徹底チェック。プライベートでも会うほ