本田翼の“入浴時間”に衝撃！その独特の理由にもスタジオ一同驚く

あのちゃんの冠番組『あのちゃんねる』。本日3月30日（月）の同番組に、“超インドア派女優”として知られる本田翼が登場する。

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「やっぱり家が好き」と題した今回の企画では、おうちが超大好きなあのちゃんが、“家”をテーマにさまざまな芸能人のこだわりが詰まった“おうち時間”を深掘り。

オープニングから、あのちゃんと本田の“インドア度”を徹底チェック。プライベートでも会うほど仲が良い2人だが、共通点は「用事がなければ家から絶対出ない」。家にあげるのも“相当仲が良い相手のみ”という徹底ぶりだ。

「自宅でのアレコレどうしてる？」と気になることを赤裸々質問するコーナーでは、「トイレのスタンプしてる？」「ゴミ袋はどうしてる？」「ベッドはどのくらいの頻度で掃除してる？」など、普段はなかなか聞けない“お家のアレコレ”についての質問が次々飛び出す展開に。

また、「寝付けないときどうしてる？」というTravis Japan・松倉海斗の疑問から、各々の就寝前ルーティーンが露わに。本田いわく“自律神経が整う!?”という入眠法も紹介され、思わず試したくなる情報が続々飛び出す。

さらに、「入浴時間どのくらい？」というトークでは、本田の入浴時間にまさかの衝撃。その独特の理由にも一同驚きで、互いのこだわりと生活観が次々と明らかになっていく。

芸能人のこだわりが詰まった“家の一角”を見られるコーナー「あなたの家の一角見せて」では、スタジオ出演者だけでなく、さまざまな芸能人の“家の一角”を特別に公開。

松倉の“自慢の一角”には、あるコレクションがずらり。なかには自身がプロデュースしたものまであり、強いこだわりが判明する。

ほかにも、収録には参加できなかった河合郁人の“自慢の一角”には、フットボールアワー・後藤からもらった腕時計、野性爆弾・くっきー！オリジナルの腕時計など、数々の芸人から愛される“河合らしさ”が詰まったアイテムがズラリ。さらに、自分大好きな河合ならではの一角に、事務所の後輩である松倉も困惑する。

また、超インドアなあのちゃん＆本田翼のお部屋の“こだわりの一角”も公開。2人の“一角”には、一体何が？

◆まだ開けてない段ボール開けさせて！

そして、引っ越し後に開けていない段ボールや、届いたまま放置された段ボールを開封するコーナーでは、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃが引っ越し後一度も開けていないという段ボールが登場。

その中に、ずっと探していたとあるものを発見。さらに「老後のお楽しみBOX」と書かれた謎の段ボールも。全く身に覚えがないというきょんちぃ、その中身とは？

さらにスタジオでは、あのちゃん＆紅しょうが・熊元プロレス＆ラパルフェ・都留の未開封段ボールも一斉開封。自宅に放置されていた段ボールの中には、一体何が…？

◆あのちゃんが納言・薄幸の自宅キッチンを訪問！

番組ではまた、あのちゃんがさらば青春の光・森田と共に納言・薄幸の自宅を訪問。

独特の内装は、まさかの「スケベサラリーマン風」。普段料理をしないあのちゃんは、興味津々でキッチンへ。冷蔵庫の中は、お酒が大好きな幸の“酒飲みのこだわり”が満載だ。

料理本を出しているという幸の料理の腕前に2人も驚き！ 絶品料理をいただく。