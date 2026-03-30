サッカー国際親善試合・日本―イングランドサッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンでイングランドとの国際親善試合に臨む。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月半、貴重な強豪国とのテストマッチを前に、ボランチの主力候補として株を上げる25歳に期待の声が膨らんでいる。W杯に向け、強化を図る森保ジャパン。開幕まで2か月半となり、本大会メンバー入りへのアピールも熾烈に。キャプテン遠藤航（