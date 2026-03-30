サッカー国際親善試合・日本―イングランド

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンでイングランドとの国際親善試合に臨む。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月半、貴重な強豪国とのテストマッチを前に、ボランチの主力候補として株を上げる25歳に期待の声が膨らんでいる。

W杯に向け、強化を図る森保ジャパン。開幕まで2か月半となり、本大会メンバー入りへのアピールも熾烈に。キャプテン遠藤航（リバプール）を筆頭に実力者が集うボランチは激戦区とされる中で、着実に株を上げ続けているのが佐野海舟（マインツ）だ。

海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」日本語版公式Xは今月27日、森保ジャパン招集メンバーの市場価値ランキングを発表。三笘薫（ブライトン）と並び、2500万ユーロ（約45億円）でトップタイとなった。

佐野は2024年7月にドイツ1部マインツへ完全移籍。同年10月の市場価値は、250万ユーロ（約4億5000万円）だった。ドイツでは主力として実力を示し、現在の市場価値はおよそ10倍に跳ね上がり、ファンも驚きを隠せない。

「佐野海舟がついに三笘薫選手に並んだ」

「海舟すげえ！！急上昇してるじゃん」

「佐野海舟のW杯になるかもしれんな」

「佐野ワールドカップで活躍して、ビッククラブいってくれ」

「凄すぎる」

「海舟、出世しすぎ！」

28日（日本時間29日）に行われたスコットランド戦で佐野は出番なしに。温存起用との見方もあり、イングランド戦で先発の可能性も浮上。中盤の攻防を制するキーマンとして期待がかかる。



（THE ANSWER編集部）