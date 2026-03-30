２４年パリ五輪バドミントン女子ダブルス銅メダルの松山奈未（再春館製薬所）が３０日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。緑川大輝（ＮＴＴ東日本）とのペアで出場していたベトナム・インターナショナル・チャレンジ混合ダブルス決勝での棄権について日本語と英語で「申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱい」などと心境を記した。松山は２９日の決勝で第１ゲーム途中に左膝を痛めて棄権した。故障の状況について