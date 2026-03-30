「Vポイント×SMBCレディス」で5年ぶりの復活優勝を飾った笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。仲間たちが集まった祝勝会の写真を公開すると、「ケーキを沢山食べれて幸せ 生クリーム最高 1.5キロ太った」と、つい幸せ太りをしてしまったことを嬉しそうに投稿した。【写真】笠りつ子の体重1.5kgの元になったケーキたち（全6枚）優勝後には「沢山のおめでとう〜かっこよかったって声をかけてもらえて とてもとても嬉しかったです