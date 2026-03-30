フリー株式会社は、全国の新卒入社1～3年目の若手従業員男女663名を対象に実施したAI活用とキャリア観に関する調査データを公開した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 若手従業員の6割以上の方が週に複数回以上は業務でAIを活用していることが判明 活用用途：AIが得意とする文章・資料作成の領域と相談相手としての活用が多い 若手従業員の7割近くがAIを使