フリー株式会社は、全国の新卒入社1～3年目の若手従業員男女663名を対象に実施したAI活用とキャリア観に関する調査データを公開した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 若手従業員の6割以上の方が週に複数回以上は業務でAIを活用していることが判明 活用用途：AIが得意とする文章・資料作成の領域と相談相手としての活用が多い 若手従業員の7割近くがAIを使いこなせるかどうかが5年後の自身のキャリアに関係すると感じている 若手従業員の74.5%が「AIを積極的に活用・推奨している企業」への転職に魅力を感じる 半数近くの若手従業員が転職検討する際『AI活用を推奨している企業』を条件に入れる 若手従業員にとってAIを積極的に活用していない企業の場合は転職意欲が高まる

若手従業員の6割以上の方が週に複数回以上は業務でAIを活用していることが判明

「現在、業務においてAI（ChatGPT,Claude, Geminiなど）をどの程度活用していますか？」という質問に対し、「毎日欠かさず活用している」方が26.4%、「週に数回程度活用している」方が34.1%となり、6割以上の方が週に複数回以上は業務でAIを活用していることがわかった。

画像：フリー株式会社 2026年3月27日 ニュースリリースより引用

活用用途：AIが得意とする文章・資料作成の領域と相談相手としての活用が多い

上述の質問で「毎日欠かさず活用している」「週に数回程度活用している」「月に数回程度活用している」と回答した450名に「AIをどのような用途で使っていますか？」と質問したところ、「文章の作成・要約・校正」が249名、「資料作成の構成案・下書き作成」が205名、「アイデア出し・壁打ち（相談相手）」が193名と、AIが得意とする文章・資料作成の領域と相談相手としての活用が積極的に進んでいることがわかった。

画像：フリー株式会社 2026年3月27日 ニュースリリースより引用

若手従業員の7割近くがAIを使いこなせるかどうかが5年後の自身のキャリアに関係すると感じている

AIを使いこなせるかどうかで、5年後の年収や市場価値に差が出ると「非常に強く感じる」「やや感じる」と回答した方は69.8%となり、7割近くがAIを使いこなせるかどうかが自身の今後のキャリアに関係してくると感じていることがわかった。

画像：フリー株式会社 2026年3月27日 ニュースリリースより引用

若手従業員の74.5%が「AIを積極的に活用・推奨している企業」への転職に魅力を感じる

「『AIを積極的に活用・推奨している企業』への転職に魅力を感じますか？」という質問に対し、48.7%が「やや魅力を感じる（検討材料の一つになる）」、25.8%が「非常に魅力を感じる（転職の決め手になる）」と回答し、75%近くの若手従業員が「AIを積極的に活用・推奨している企業」への転職に魅力を感じることがわかった。

画像：フリー株式会社 2026年3月27日 ニュースリリースより引用

半数近くの若手従業員が転職検討する際『AI活用を推奨している企業』を条件に入れる

「今後転職を検討する際に『AI活用を推奨している企業』を条件に入れますか？」という質問に対し、半数近くの45.2%が「はい」と回答したことがわかった。

画像：フリー株式会社 2026年3月27日 ニュースリリースより引用

若手従業員にとってAIを積極的に活用していない企業の場合は転職意欲が高まる

「勤務先のAI活用状況が不十分な場合、転職を検討する理由に入れますか？」という質問に対し、「決定的な理由になる」「大きな理由の一つになる」と回答したのは46%、「少しは影響する」を含めると77.1%という回答結果になり、AIを積極的に活用していない企業の場合、若手従業員の転職意欲が高まることがわかった。

画像：フリー株式会社 2026年3月27日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査期間：2026年3月13日～2026年3月15日

■調査方法：Webアンケート方式

■調査対象：全国の新卒入社1～3年目の若手従業員男女（22歳～26歳）

■回答者数：663名

※本調査結果は小数点以下2桁を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。 ■調査期間：2026年3月13日～2026年3月15日■調査方法：Webアンケート方式■調査対象：全国の新卒入社1～3年目の若手従業員男女（22歳～26歳）■回答者数：663名※本調査結果は小数点以下2桁を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

ニュース情報元：フリー株式会社