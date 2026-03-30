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デンバー・ナゲッツ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月30日（月）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 116 - 93 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはゴ