坂本花織の現役最後となる自撮り写真が話題を集めている(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界選手権は現地時間3月29日、チェコのプラハでエキシビションが行われ、今大会限りで現役引退を表明している坂本花織の最後となる自撮り写真が話題を集めている。【写真】全員集合！Vサインの坂本花織、現役最後のセルフィーをチェック国際スケート連盟の公式Xは、Vサインをする坂本が仲間と映した集合写真を添え「私たちのカオリ