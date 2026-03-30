「これからは一体誰が…」坂本花織、現役最後の“セルフィー”に「本当に寂しくなる」「嘘だと言ってよ…」

坂本花織の現役最後となる自撮り写真が話題を集めている(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界選手権は現地時間3月29日、チェコのプラハでエキシビションが行われ、今大会限りで現役引退を表明している坂本花織の最後となる自撮り写真が話題を集めている。

【写真】全員集合！Vサインの坂本花織、現役最後のセルフィーをチェック

国際スケート連盟の公式Xは、Vサインをする坂本が仲間と映した集合写真を添え「私たちのカオリの時代がついに幕を閉じる」と綴っている。

SNS上では「これからは一体誰がセルフィー（自撮り）を撮るっていうのよ？？？」「嘘だと言ってよ… 彼女がいなくなるなんて、本当に寂しくなる」「その笑顔と涙が、リンクの氷も、私たちの心も温かく包み込んでくれた。ありがとう、私たちのクイーン」「最後まで自分らしさを貫いた、カオリちゃんらしいね」と、海外のファンからも続々と反響が寄せられた。



坂本は女子シングルでショート、フリーの合計238.28点を叩き出し、2年ぶり4度目の優勝を飾っている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]