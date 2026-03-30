「大人味覚」にはタマランうまさJAL（日本航空）が2026年3月から国際線の機内食サービスを順次アップデートすると発表しました。3月23日には、その新たな機内食が報道陣に公開され、筆者も実際に試食する機会を得てしまいました。こんな高級なご飯をいただけるとは……。こうなったら遠慮は無用、全力で堪能して、しっかり太って帰ろうと思います。【写真】えっ…これが「1日1組限定・10万円」のシェフが作った機内食ですこの