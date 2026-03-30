【エニマイくじ ちいかわ】 7月下旬頃 発売予定 価格：1回950.40円（税込） 取扱：全国のセブン-イレブン レッグスは、全国のセブン-イレブンにて、「エニマイくじ ちいかわ」を7月下旬頃に発売する。価格は1回950.40円（税込）。 「エニマイくじ」は、“推し”とともにいたいという想いを実現させるコンセプトに、ハズレなしのラインナップにこだわったグッズく