【エニマイくじ ちいかわ】 7月下旬頃 発売予定 価格：1回950.40円（税込） 取扱：全国のセブン-イレブン

レッグスは、全国のセブン-イレブンにて、「エニマイくじ ちいかわ」を7月下旬頃に発売する。価格は1回950.40円（税込）。

「エニマイくじ」は、“推し”とともにいたいという想いを実現させるコンセプトに、ハズレなしのラインナップにこだわったグッズくじ。今回の「エニマイくじ ちいかわ」では、「ちいかわと夏の思い出」をテーマとなる。

「エニマイくじ ちいかわ」における各等賞のグッズ写真は未発表だが、ジオラマフィギュアやぬいぐるみ、風鈴などがラインナップされる。

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