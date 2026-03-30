「エニマイくじ ちいかわ」7月下旬頃に発売！ テーマは「ちいかわと夏の思い出」
【エニマイくじ ちいかわ】 7月下旬頃 発売予定 価格：1回950.40円（税込） 取扱：全国のセブン-イレブン
レッグスは、全国のセブン-イレブンにて、「エニマイくじ ちいかわ」を7月下旬頃に発売する。価格は1回950.40円（税込）。
「エニマイくじ」は、“推し”とともにいたいという想いを実現させるコンセプトに、ハズレなしのラインナップにこだわったグッズくじ。今回の「エニマイくじ ちいかわ」では、「ちいかわと夏の思い出」をテーマとなる。
「エニマイくじ ちいかわ」における各等賞のグッズ写真は未発表だが、ジオラマフィギュアやぬいぐるみ、風鈴などがラインナップされる。
／- エニマイ (@anymyplay) March 29, 2026
📢🍉エニマイくじ ちいかわ 発売決定🍉
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2026年7月下旬頃に発売予定🎉
先行して今回のイラストを公開✨
公式ページには、アイテム名も…👀
夏が楽しみですね🌻
続報をお待ちください！
公式ページ▶https://t.co/jdgX9br1P0#ちいかわ #エニマイくじ pic.twitter.com/llqWAI9TV6
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