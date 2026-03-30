ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年3月30日（月）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 102 - 134 ヒューストン・ロケッツ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ヒューストン・ロケッツがスムージー・キング・センター（New Orleans）