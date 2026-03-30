手塚治虫、石ノ森章太郎、赤塚不二夫。3人の運命の交差点ともいえる「トキワ荘」に集った2世たち。偉大な父たちの素顔や創作への執念、今だから笑える家族の絆などを語り合った。ギシギシギシ。レトロなアパートの急勾配の階段を上ると、廊下の両サイドに共用トイレや共同炊事場、4畳半の居室が並ぶ。手塚るみ子（以下、手）：階段を上るとき、あえてギシギシという音が出るように、忠実に再現したそうです。小野寺丈さんは、トキ