コクヨが５日続伸している。前週末２７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２０００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．６５％）、または１５０億円としており、取得期間は４月１６日から１２月３１日まで。２７年１２月期を最終年度とする中期経営計画で３５０億円の自社株を取得する方針を掲げており、これに基づくものとしている。 出所：MINKABU PRESS