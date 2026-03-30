ライフドリンクカンパニーが全般安のなか異彩を放つ続急伸となっている。２７日の取引終了後に東北財務局に提出された大量保有報告書で、アイリスオーヤマ（仙台市青葉区）による株式保有割合が６．１５％と新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は３月１９日となっている。 出所：MINKABU PRESS