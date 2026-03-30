大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”のU-21日本代表は、３月に韓国遠征を実施。27日にU-21アメリカ代表と対戦し、０−２で敗れた。29日にはU-23韓国代表と相まみえ、１−２で敗戦。無念の連敗で今回の活動を終えた。韓国メディア『エクスポーツニュース』は、「“日本に勝った！”イ・ミンソン号、２歳年下の日本をホームで２−１撃破...“海外組の威力”は絶大、アジアカップ韓日戦の敗北についに雪辱」と見出しを打ち、非公