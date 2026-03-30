新車143万円！ 新型「“小さな”ハッチバック」発表！2026年3月27日、多様な小型モビリティを展開するビークルファンは、3輪モデル「VF-S（シフト）」に新たなボディカラーを追加設定すると発表しました。2月1日にリリースされたばかりの新型VF-Sは、これからの都市部や郊外での新しい移動手段として注目を集めている、3輪タイプ（トライク）のEVです。【画像】超カッコイイ！ これが143万円の新型「小さなハッチバック」です