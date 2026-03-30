新車143万円！ 新「“小さな”ハッチバック」発表！

2026年3月27日、多様な小型モビリティを展開するビークルファンは、3輪モデル「VF-S（シフト）」に新たなボディカラーを追加設定すると発表しました。

2月1日にリリースされたばかりの新型VF-Sは、これからの都市部や郊外での新しい移動手段として注目を集めている、3輪タイプ（トライク）のEVです。

【画像】超カッコイイ！ これが143万円の新型「小さなハッチバック」です！（59枚）

その最大の特徴は、バイクのようにコンパクトな車体でありながら、しっかりと雨風をしのげるドア付きの「密閉型キャビン」を備え、さらに最大で大人3人が乗車可能（側車付軽二輪登録時）なハッチバックボディに仕上がっている点にあります。

本体価格（消費税込）は143万円と、近年の一般的な軽自動車よりも手頃な価格帯に抑えられており、日常の足としての高いコストパフォーマンスを実現しています。

そんな新型VF-Sに今回発表されたアップデートの目玉は、ユーザーのライフスタイルや好みに合わせて選べるボディカラーの大幅な拡充です。

発売当初は、精悍で都会的な「マットブラック」と、クリーンで未来的な印象を与える「ホワイト」の2色展開でしたが、ここに新たに3つの新色が追加。

金属的な質感が際立ち洗練された印象を与える「シルバー」、深みのある色合いで高級感を漂わせる「ワインレッド」、そして色鮮やかでスポーティなルックスを強調する「サファイヤブルーメタリック」が加わりました。

これによって全5色の豊富なラインナップとなり、街中で自分だけの個性を表現する楽しさが一段と広がりました。

そして、この新型VF-Sのようなトライクは、日本の交通事情において非常にユニークで合理的なメリットをいくつも持ち合わせています。

基本的には普通自動車免許（AT限定可）を持っていれば誰でも運転することが可能で、バイクのようにヘルメットを着用する義務はありません。（安全のため着用を推奨）

ドアとルーフに囲まれた車内は天候に左右されず、突然の雨や冬の寒さでも快適に移動できます。

さらに、新型VF-Sはハッチバック構造を採用しているため、後部座席に乗員がいない場合には、ちょっとした買い物袋や日用品などの荷物をラゲッジスペースに積み込むことができ、非常に実用的。

また、完全な電気自動車であるため走行中の排出ガスはゼロで、エンジン音や振動もなく、早朝や深夜の住宅街でも周囲に気兼ねなく静かに走行できます。

充電についても、ガソリンスタンドに立ち寄る手間が省け、日々のランニングコストの安さも大きな魅力となっています。

くわえて、トライク（側車付軽二輪）登録となるため、一般的な自動車で必要となる車検や車庫証明が不要な点も、維持費を圧倒的に抑えられるポイントです。

昨今、駐車場事情や維持費の観点から「軽自動車でも少し持て余してしまう」「もっと手軽な乗り物が欲しい」と感じるユーザーが増えているなか、大人3人が乗れて荷物も積めるVF-Sは、まさにジャストサイズな次世代のスモールモビリティと言えるでしょう。

近所のスーパーへの買い出しや、駅までのちょっとした送迎、子供の習い事の送り迎えなど、半径数キロ圏内の移動をメインとする「ラストワンマイル」の足として、これほど適した乗り物はありません。

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このように、カラーバリエーションが増え、より身近でお洒落な乗り物へと進化した新型VF-S。

街角でこのカラフルで未来的なEVトライクを見かける機会は、今後さらに増えていくことでしょう。