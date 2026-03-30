舞浜ビューホテル by HULICは、いちごと桜をテーマにしたアフタヌーンティービュッフェ「Pétale de Fraise」を3月7日から4月26日までの土日限定で開催している。1人1台のデザートスタンドには、いちごのロールケーキ、タルト、フィナンシェ、チョコカヌレ、マカロンに加え、求肥・こし餡・生クリームをスコーンでサンドしたいちご大福スコーン、桜シフォンケーキ、いちごのコンフィチュールにトンカ豆を織り交ぜたいちごチー