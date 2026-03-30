○ブリュワーズ9−7ホワイトソックス●＜現地時間3月29日アメリカンファミリー・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスがミルウォーキー・ブリュワーズとの開幕3連戦をスイープ負け。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、3試合連発となる3号ソロを放った。再び打順を上げた村上は初回の第1打席で先発右腕スプロートから四球を選び、4番コルソン・モンゴメリーの1号グランドスラムを演出。そして2回表