開催：2026.3.30会場：ブッシュ・スタジアム結果：[カージナルス] 7 - 11 [レイズ]MLBの試合が30日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレイズが対戦した。カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。2回表、6番 ジョニー・デルーカ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットで