◇ア・リーグアストロズ ― エンゼルス（2026年3月29日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（27）が29日（日本時間30日）、本拠ヒューストンでのエンゼルス戦に先発してメジャー初登板した。1回は2四球を出したものの無失点に抑えた。先頭打者のネトをいきなり四球で歩かせた。1ボールから2球目のスプリットを空振りさせたあと、スライダーが3球続けて外れた。開幕から2戦連発、3試合連続打点の2番・トラウトは全て