銀メダル獲得から一夜明け、取材に応じる鍵山優真＝29日、プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケート男子の鍵山優真が世界選手権での銀メダル獲得から一夜明けた29日、プラハで取材に応じ、4年ぶりに自己ベスト更新のフリーを「10点満点中10点」と振り返った。最後のスピンで観客が総立ちになり「想像以上の景色が見られた。理想としていたスケートができた瞬間」と感慨深そうに語った。初表彰台の3位に入った佐藤駿は、